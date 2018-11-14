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Şuhut Çevre Hizmetleri Birliği Kasım ayı olağan toplantısı

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediyesi tarafından Çevre Hizmetleri Birliği Kasım ayı Olağan Toplantısı Başkan Recep Bozkurt başkanlığında gerçekleşti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediyesi tarafından Çevre Hizmetleri Birliği Kasım ayı Olağan Toplantısı Başkan Recep Bozkurt başkanlığında gerçekleşti.


Şuhut Belediyesinde gerçekleşen toplantıya, İl Genel Meclis Üyesi Çevre Hizmetleri Encümeni Zübeyde Balı, Belediye Encümeni Muharrem Yeğenoğlu, Ömer Karahan, Ali Diren, Atık Su Arıtma Birim Müdürü Tahsin Şimşek katıldı. Bütçe görüşmeleri ile başlayan toplantı Şuhut ilçesinde devam eden faaliyetler hakkında gerçekleşen bilgi alışverişleri ile devam etti.

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