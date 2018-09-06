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06 Eylül 2018 13:46

Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Yassıkaya görevine başladı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Teğmen Hasan Yassıkaya görevine başladı.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Yassıkaya görevine başladı

06 Eylül 2018 13:46


İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya Şuhut ilçesinin huzur ve güveni için çalışacağını söyledi. Teğmen Yassıkaya açıklamalarında, "Jandarma Komutanlığında görevli personellerimiz ile birlikte güzel hizmetler yapacağız. Şuhut ilçemize bağlı 36 köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın canını, malını ve namusunu güvende hissedeceği ortamı sağlayarak, 24 saat esasına göre gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.


Malatya nüfusuna kayıtlı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya’nın evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi.




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