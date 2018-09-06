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06 Eylül 2018 13:43

Şuhut Kaymakamı Boztepe veda ziyaretlerinde

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Kaymakamı Dr.

Şuhut Kaymakamı Boztepe veda ziyaretlerinde

06 Eylül 2018 13:43

Mehmet Boztepe veda ziyaretlerine devam ediyor.


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afyonkarahisar Vali Yardımcılığına atanan Dr. Mehmet Boztepe veda ziyaretleri kapsamında Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’u makamında ziyaret etti. Kaymakam Boztepe ve Başkan Bozkurt makamda bir süre hasbihal ederek beraberinde gündemi değerlendirdi. Daha sonra Başkan Bozkurt Kaymakam Boztepe’ye Şuhut ilçesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunarak yeni görev yerinde başarılar diledi. Son olarak ise günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirildi.




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