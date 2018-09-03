Şuhut Kaymakamlığına Nurullah Kaya atandı

İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe’nin kararname ile Afyonkarahisar Vali Yardımcılığına atanmasının ardından ilçe kaymakamlığına Nurullah Kaya getirildi. Bir yıl önce İngiltere’de Londra Middlesex Üniversitesi HGS Enstitute’de yabancı dil eğitimini tamamlayan Kaymakam Kaya, 2005 yılı Nisan ayında Kütahya Dumlupınar Kaymakamlığına atandı. Daha sonra bir yıl Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamlığına vekalet eden Kaya, ardından 3 yıl Kilis’in Musabeyli Kaymakamlığı görevini yürüttü. 2009 yılı Kaymakamlara İlişkin Atama Kararnamesiyle Van’ın Gürpınar ilçesinde görev alan Nurullah Kaya, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Gazipaşa Kaymakamlığına atandı. Kaya buradan da Şuhut Kaymakamlığına atandı.