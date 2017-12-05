Şuhut Keklik Üretme İstasyonu’nda 10 bin 500 adet keklik üretildi

Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Şuhut Keklik Üretme İstasyonu’nda doğanın dengesinin korunması amacı ile üretilen 10 bin 500 keklik Türkiye’nin farklı illerine gönderildi.

Konu ile ilgili Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, doğal kaynakların bilinçsiz, kontrolsüz kullanımı ve sınırsız tüketilmesine paralel olarak ortaya çıkan çevre sorunlarının dünyada ve ülkemizde doğal kaynakları koruma düşüncesini ortaya çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, “Bakanlığımızca alınan kararla bozulan ekosistemlerin ve doğal dengenin korunması amacıyla azalan ve nesli tükenen sahalara üretilerek keklik salınması yoluyla doğanın eski haline getirilmesi sağlanacak ve diğer taraftan türkülerimize kadar giren ve kültürümüzde önemli yeri olan keklikle insanlarımızın hasreti dindirilecektir. Keklik, buğdayda önemli bir zararlı türü olan süne ile doğal yollarla mücadele etmemizi de sağlar. Özellikle kışlak diye tabir edilen ve sünenin kışladığı dağlarda erken ilkbaharda hareketlenen süneleri tüketen keklik önemli bir ekolojik işlev görmüş olur. Bu amaçlarla ülkemizin değişik yerlerinde keklik üretme istasyonları kurulmuştur. Bunlardan bir tanesi de Afyonkarahisar, Şuhut ilçemize yıllık 10 bin kapasiteli kınalı keklik üretecek şekilde 2009 yılında tesis edilmiştir. 2017 yılında üretme istasyonumuza yeni tesislerin eklenmesiyle birlikte kapasitesi 10 bin adetten yüzde 60 artırılarak 16 bin adete çıkarılmıştır. Ayrıca üretme istasyonumuzda Türkiye’de ilk defa çil keklik üretimi gerçekleştirilmiştir” denildi.

“Amacımız doğal hayatın korunması”

Üretim istasyonunda üretilen keklik sayıları ve salındığı bölgeler ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımızca yapılan program kapsamında belirlenen illere gönderilerek oralarda bozulan doğal yaşam desteklenmektedir. Bölge müdürlüğümüz bağlı illerde toplam 10 bin 500 adet keklik doğaya yerleştirilmiştir. Afyonkarahisar’da 4 bin, Denizli’de bin 500 adet, Eskişehir’de bin adet, Kütahya’da 2 bin adet ve Uşak’ta 2 bin adet keklik doğaya yerleştirilmiştir. Ayrıca Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanı dışındaki Bolu’ ya 500 Manisa’ ya bin 500 ve Balıkesir’e 500 adet kınalı keklik gönderilmiştir. Bu yıl 5 bin 500 ‘Çil Keklik’ üretilerek bir kısmı damızlığa eklenmiştir. Edirne’ye bin 500 ve Tekirdağ’a bin 750’şer adet olmak üzere toplam 3 bin 250 Çil Keklik de Trakya bölgesine gönderilmiştir. Doğal hayatın korunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın gösterdiği üretim hedeflerinin çok üzerinde sağlıklı keklikler üretip doğaya salarak yürüttüğümüz çalışmalar ilerleyen süreçte yeni türlerle artarak devam edecektir.”