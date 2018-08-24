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24 Ağustos 2018 10:00

Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneğinde bayramlaşma

Afyonkarahisar Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ilçe merkezinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneğinde bayramlaşma

24 Ağustos 2018 10:00


Dernek Başkanı Suat Benli, Şuhut’lu hemşehrilerinin Kurban Bayramını kutlayarak bu mübarek günlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Başkan Benli bayramlaşma merasimi açıklamalarında, "Dini bayramlar sevgi ve saygı içinde küskünlüklerin bitmesini sağlayan en önemli etkenlerdir. Bayramlar, herkesin birbirini sevgi ile kucaklayarak; iyiliklere, güzelliklere, hayırlara yaklaşmak için bir fırsat olarak görülmelidir" ifadelerine yer verdi.


Daha sonra Başkan Benli ve yönetim kurulu üyeleri Şuhutlu hemşehrileri ile sohbet etti.


Şuhut ilçe merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Suat Benli, Dernek 2. Başkanı Anıl Halis Akar ve önceki yönetim kurulu üyeleri katıldıç




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