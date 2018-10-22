Şuhut Meslek Yüksekokulu öğrencileri için kültür gezisi

Kültür gezisinde Şuhut Atatürk Evi (Hacı Veli Konağı), Zaferyolu Kocatepe, Dumlupınar Şehitliği ve Abideleri, Kütahya ili tarihi yerleri ziyaret edildi. Alan Kılavuzu Rehber Habib Akalın eşliğinde öğrenciler önemli tarihi yerleri gezdi. İlk olarak Şuhut Atatürk Evi (Hacı Veli Konağı)'nı ziyaret eden Şuhut Meslek Yüksekokulu öğrencileri, burada tarihi yerlerin önemini öğrenerek duygu dolu anlar yaşadı. Akabinde ise Zaferyolu Kocatepe'yi ziyaret eden öğrenciler Alan Kılavuzu Rehber Akalın eşliğinde Kocatepe'de yaşanan duygu dolu anları orada hissettiklerini ifade etti. Son olarak ise Kütahya ilinde bulunan tarihi yerleri gezen öğrenciler, kültür gezisinde emeği geçen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt başta olmak üzere Şuhut AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, Şuhut TÜGVA Temsilcisi Abdullah Gül ve AK Parti Şuhut Üniversite Başkanı Batuhan Kebeli'ye teşekkür ettiklerini ifade etti.