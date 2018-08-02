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02 Ağustos 2018 20:19

Şuhut MYO’da yeni bölüme kayıtlar başladı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Meslek Yüksekokulunda yeni bölüme kayıtlar başladı.

Şuhut MYO’da yeni bölüme kayıtlar başladı

02 Ağustos 2018 20:19


Afyonkarahisar Şuhut İlçe Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamada, “Her dönemin popüler mesleklerinden olan reklamcılık alanında iletişim uzmanları yetiştirmek amacıyla kurulan bölümümüz 2018-2019 akademik döneminde öğrenci alımı yapacak. Reklamcılık önlisans programı ile yeniliklere açık, teknolojiyi aktif kullanabilen, alanında donanımlı, mesleki sorumluluklara sahip reklamcılar yetiştirmek ve reklamcılık alanında ihtiyaç duyulan eğitimli personel ihtiyacına cevap vermek amaçlanmaktadır. Önlisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, alanı ile ilgili bilgiler ile donatılmış teknolojik yeniliklere açık, inovatif ve yenilikçi düşünebilen, pratik çözüm önerileri geliştirebilen reklamcılar olacaktırlar” ifadelerine yer verildi.




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