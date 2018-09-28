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Şuhut MYO'dan Kaymakam Kaya'ya hayırlı olsun ziyareti

Şuhut Meslek Yüksekokulu heyeti yeni atanan İlçe Kaymakam Nurullah Kaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şuhut Meslek Yüksekokulu heyeti yeni atanan İlçe Kaymakam Nurullah Kaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarete, Şuhut Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sevim Feyza Erdoğmuş, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sevgi Ulukütük, Müdür Yardımcısı Öğr. Grv. M. Akif Ağtaş katıldı.


Kaymakam Kaya'ya hayırlı olsun dileklerini sunan heyet bir süre hasbihal ederek karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulundu. Müdür Bayrakçeken, eğitim öğretim yılının açılması dolayısıyla Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen etkinlik ve çalışmalarla ilgili Kaymakam Kaya'yı bilgilendirdi. Daha sonra heyet Kaymakam Kaya'ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak ziyaretlerini sonlandırdı.

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