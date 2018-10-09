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Şuhut'a bağlı Efe köyü ilkokulundan aşure etkinliği

Afyonkarahisar Şuhut ilçesine bağlı Efe Köyü İlkokulu ve Ortaokulu köy halkının da yardımlarıyla aşure etkinliği düzenledi.


Efe Köyünde düzenlenen aşure etkinliğine Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İl Genel Meclisi Üyeleri Zübeyde Balı ve Mahir Şeker katıldı.


Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt protokol üyeleri ve vatandaşlara elleriyle aşure ikram etti. Daha sonra günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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