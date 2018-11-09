Şuhutlu öğrenciler TBMM'yi ilk kez ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu öğrencileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) öğretmen ve velileri ile birlikte ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle görüşen eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, konukları ile bir süre sohbet ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gezdirdi. Öğrenciler TBMM'yi ilk kez ziyaret etmenin sevincini yaşarken, burada çok mutlu olduklarını ifade etti. Akabinde ise Eski Bakan Eroğlu'na '' eysel Amca sizi çok seviyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizi gezdirdiğin için çok teşekkür ederiz'' diyerek ellerini öptü. Öğrenciler son olarak Eski Bakan Eroğlu ile günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirerek ziyaretlerini sonlandırdı.