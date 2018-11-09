Şuhutlu öğrencilerin ilk Anıtkabir heyecanları

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ile birlikte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Hayatlarında ilk kez Anıtkabir'i ziyaret eden öğrenciler oldukça duygusal anlar yaşadı. Sınıf öğrencilerinden Mahir Aydın, ''İlk kez Anıtkabir'e gelmenin heyecanını arkadaşlarımla beraber yaşıyoruz. Ulu Önder Atatürk'ümüzün istirahatgahı Anıtkabir'e gelmeyi arkadaşlarım ile beraber çok istiyorduk. Anıtkabir'e gelmek bizim için çok güzel oldu. Burada Atamızı ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadık. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla buraya gelmenin mutluluğunu bizlere yaşatan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu günü ömrümüz boyunca unutmayacağız'' ifadelerine yer verdi.