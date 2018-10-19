Şuhut'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü yapılan törenle kutlandı.

Atatürk parkında gerçekleştirilen törene, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, Muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Şuhut Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk büstüne çelenk konması ile devam etti. Akabinde ise Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra Muhtarlar Derneği protokol üyelerini kabul etti.

Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, günün anlam ve önemine binaen açıklamalarında, ‘'Muhtarlar olarak biz bugün 19 Ekim Muhtarlar Gününün ikincisini kutladık. İlçemizde 13 muhtar arkadaşımız toplam 53 muhtarımız var. Diğerleri kasaba ve köylerimizde olmak üzere 13 merkezde diğer kalan kısmıda kasaba ve köylerde. Geçen yıl Muhtarlar Derneğimizi fiilen açmış bulunduk. Faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geçen yıl dediğim gibi 2017 yılı Aralık ayında derneğimizi kurduk. Şuhut Muhtarlar Derneğinidir. Muhtarlar Derneği olarak tüm muhtarlarımızın ilçe kasabalarımızda ki birlik dayanışma huzur içerisinde görev yapabilmemiz için teşkilatlanmış bulunuyoruz. Bu nedenle derneğimizi faaliyete geçirdik, ikinci yılımızı da kutladık.

Zafer Mahallesi Muhtarı Ahmet Altın ise açıklamalarında, ‘'Tüm muhtar arkadaşlarımızın Muhtarlar Gününü kutlarım. Ben Zafer Mahallesi muhtarı Ahmet Altın çok güzel duygularım oldu. Allah dernek başkanımızdan Fevzi Akar'danbaşkanımızdan razı olsun. Bütün muhtarlarımızı bir araya getirdi. İlçe kaymakamımız, belediye başkanımız ve daire amirlerimiz çok teşekkür ederim'' dedi.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ahmet Diren ise, "Tüm muhtar arkadaşlarımın görevlerinde başarılar diler, Muhtarlar Gününü içtenlikle kutlar saygılar sunarım'' açıklamalarına yer verdi.