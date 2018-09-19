Şuhut'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet parkında düzenlenen törende, İlçe Kaymakamlığı, Şuhut Belediyesi ve Gaziler Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programa, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, protokol üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Teğmen Hasan Yassıkaya, Gaziler Günü dolayısıyla günün anlam ve önemine binaen açıklamalarında, ''Değerli büyüklerimiz değerli Şuhut halkı bugün kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için üstün bir cesaret ve ferayet örneği göstererek hayatlarını ortaya koyan ve Gazilik onuruna erişen kahraman vatan evlatlarını şükran ve minnetle anıyoruz. Yüce Türk milletinin şanlı tarihi bizlere gurur veren ve her zaman övüneceğimiz eşsiz zaferlerle doludur. Türk milleti verdiği bağımsızlık mücadelesinden hep başarıyla çıkmış ve hiç bir güce boyun eğmemiştir. 57. Alayına asker olarak gönderen bir baba git evladım ben yıllarca onsuz kalayım şu bağrıma kara taşlar basayım hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya da şehit diyerek göndermiştir. Yüce ideallerine kavuşan Gazilerimiz vatan sana canım feda anlayışı ile başarıdan başıraya koşmuştur. Bu kahramanlar aşılmaz zannedilen mesafeleri avuçlarının içerisine sıkıp daraltan dağları yumuşatan şimşeklere mahsus beyaz bulutların içerisine kayan yiğitlerdir. Malazgirt'ten Çanakkale'ye Dumlupınar'a hatta Kore ve Kıbrıs'a kadar dünya Türk tarihi Mehmetçiğin yürüyüşünden ibrettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Ulusu adına eşsiz kahraman Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanı ve Mareşallik rütbesinin verildiği 19 Eylül 1921 tarihi Gaziler Günü olarak kabul edilmesi takdire dahi bir vefa örneğidir. Kahraman Gazilerimiz birlik ve bütünlüğümüzün yurt sevgimizin özgürlük ve bağımsızlığımızın en değerli simgelerindensiniz. Gazilerimize saygı duymak sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmak yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve haklı isteklerinin karşılanması için çaba göstermek toplu olarak en önemli sorumluluklarımızdandır'' dedi.

Gazi Seydi Nazır Evren ise açıklamalarında, ''Birlik ve metanet birliğimizin göstergesi olan bugün Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesi ve Gazilik rütbesinin verildiği gündür. Sizler Türkiye Cumhuriyetine canını adamış kahramanlarsınız. Bugün ülkenin birlik ve beraberliğinin toprak bütünlüğünü Cumhuriyetin devamlılığı sizlerin azim ve cesareti sayesinde sağlanmıştır. Sizler en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cesur askerlerisiniz. Sizler devletimizin temeli ve en büyük teminatısınız. Kahramanlığınız genç nesillere örnek olacaktır. Vatan için yapılan hizmetlerin en büyüğü yüreğinde vatan sevgisi cesaret ve fedakarlıkla muharebe meydanlarında verilenlerdir. Şehit nurlanmış gazi onurlanmış askerdir. Bir askerin elde edebileceği en büyük ödül şerefle kazanılmış şehitlik ya da gaziliktir vatan sevgisinin sembolüdür'' dedi.

Tören akabinde İlçe Şehitliğinde Kur'an-ı Kerim tilaveri okunarak dualar edildi. Daha sonra Gaziler Derneği ziyaret edilerek proğram sona erdi.