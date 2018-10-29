İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilçe şehir stadyumunda coşku içerisinde kutlandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilçe şehir stadyumunda coşku içerisinde kutlandı.


İlçede düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, İlçe Kaymakam Nurullah Kaya'nın günün anlam ve önemine binaen açıklamaları ile başladı. Daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ortaokul kızlar voleybol turnuvası, ortaokul erkekler halısaha turnuvası, lise kızlar voleybol turnuvasında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi. Akabinde ilçe ilkokul ve ortaokullarının düzenlemiş olduğu çeşitli gösteriler katılımcıları kendilerine hayran bıraktı.


Son olarak ise tören geçidi yapılarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.