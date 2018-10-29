Şuhut'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilçe şehir stadyumunda coşku içerisinde kutlandı.

İlçede düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, İlçe Kaymakam Nurullah Kaya'nın günün anlam ve önemine binaen açıklamaları ile başladı. Daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ortaokul kızlar voleybol turnuvası, ortaokul erkekler halısaha turnuvası, lise kızlar voleybol turnuvasında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi. Akabinde ilçe ilkokul ve ortaokullarının düzenlemiş olduğu çeşitli gösteriler katılımcıları kendilerine hayran bıraktı.

Son olarak ise tören geçidi yapılarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sona erdi.