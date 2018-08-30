Şuhut’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenine Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkan Vekili Umut Eroğlu, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, daire amirleri ve protokol üyeleri katıldı. Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Jandarma Astsubay Çavuş Oktay Melekoğlu’nun günün anlam ve önemine binaen konuşmasının ardından buradaki tören sona erdi. Kutlama programı daha sonra ilçe şehitliği ziyareti ile devam etti.

İlçe şehitlik ziyareti sonrasında Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe tebrikleri kabul etti.