Şuhut'ta 500 fidan toprakla buluştu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesi kapsamında 500 fidan toprakla buluştu.

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen "Fidanlar fidanlarla büyüyor" kampanyası kapsamında ilçede Mahmut Köyü ve Aydın Köyü arasında bulunan dağlık alanda program gerçekleştirildi. Etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Proje kapsamında alana getirilen 500 fidan ağacı toprakla buluşturularak can suyu verildi. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz eline aldığı kürekle fidan dikerek ilk can suyunu verdi.