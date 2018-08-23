Şuhut’ta bayramlaşma töreni yapıldı

Dr. Veysel Eroğlu, bayramlaşma törenine katıldı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi’nde yapılan bayramlaşma merasimine; AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Av. Ali Özkaya, Av. İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen, Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Burası zaferin kazanıldığı, istiklalin kazanıldığı topraklar"

Veysel Eroğlu, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "Sevgili kardeşlerim hemşehrilerim böyle güzel bir günde ben de sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim nice nice güzel bayramlara ulaşmayı nasip eylesin. Sizleri de iki cihanda aziz eylesin. Benim de burada doğduğum büyüdüğüm özellikle havasını teneffüs ettiğim şehitler diyarında kahramanlar diyarı bu memlekette sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Sağ olun, sizler de her zaman coşkuyla karşılıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun sizleri hepinizi gönülden seviyorum. Özellikle ben de tabi mutlaka Şuhut’u ihmal etmedik. Her zaman memleketimizi hatırlıyoruz memleketimize hizmet etmek vefa borcudur. Daha vefa borcumuzu da tam olarak ödemiş değilim yani onu da ifade edeyim. Tabi inşallah az önce valimiz de ifade etti. Bu bayram sonunda inşallah 25 Ağustos’u 26 Ağustos’a bağlayan gece biliyorsunuz burada istiklalin kazanıldığı topraklar aziz Atatürk ve silah arkadaşları işte büyük taarruz karargahında taarruz emrini hazırladılar ve 25 Ağustos’u 26 Ağustos’a bağlayan gece Kocatepe’ye Şuhut’tan yürüdüler. Dolayısıyla burası zaferin kazanıldığı topraklar istiklalin kazanıldığı topraklar. O bakımdan ne kadar gurur duysak yeri diye düşünüyorum. Allah nasip ederse değerli hemşehrilerim 26 Ağustos Cumartesi günü burada olacağız. Birlikte inşallah büyük taarruz kararı ile Kocatepe’ye yürüyeceğiz inşallah. Şimdiden hem Kurban Bayramınızı hem de Zafer Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.