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12 Temmuz 2018 15:40

Şuhut’ta Binbaşı Şevik’e veda yemeği

Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ne atanan Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Şevik için bir veda yemeği düzenlendi.

Şuhut’ta Binbaşı Şevik’e veda yemeği

12 Temmuz 2018 15:40


Şuhut Belediye Otel’indeki vedaa yemeğine, Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam ve STK temsilcileri katıldı.


Kaymakam Boztepe ve Başkan Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Şevik’e Şuhut ilçesindeki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. Daha sonra günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çekilerek program sona erdi.




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