Şuhut'ta bir ilki başardı

Süleyman Demirel Üniversitesi İngilizce Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki İrfan Tunç, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kavaklı Köyü'nün sırtını yasladığı karşı dağdan bin 438 metre yükseklikten paraşütle uçarak Şuhut ilçesinde bir ilki başardı.

Yaklaşık 1 kilometre boyunca havada kalan Tunç'un 5 dakikadan fazla süren bu uçuşu, ziraat dışında bir gelir kaynağı olmayan Şuhut ilçesi için küçük de olsa bir kıvılcım mahiyeti taşıyor. Özellikle spor turizminde Başören Köyü sırtlarında yapılacağı açıklanan kayak merkezinde bir hareketliliğin yaşanmadığı bugünlerde İHA muhabirine konuşan genç sporcu hem Şuhut ilçesi idarecilerine hem teknolojinin pençesine düşen gençlere önemli mesajlar verdi. Kavaklı Köyünde yaptığı uçuşu değerlendiren İrfan Tunç, açıklamalarında, ''Köylüler meraklıydı elbette. Çok ilgi gösterdiler. Beni gören 'nasıl uçuyorsun, korkmuyor musun, rüzgar artsa alıp götürmez mi seni' gibi sorular sordular. 'Beni de uçur diyenler, bir daha ne zaman uçacaksın' diye sorular sordular bana. Bu ilgi beni de ailemi de memnun etti. Sonuçta daha önce Şuhut'ta böyle şeylerle karşılaşılmamış. Ben zaten aslen Kavaklı köyündenim. Babamın adı Alim Tunç. Uzun süre önce çalışmak için köyden ayrılmış. Şuan ailem İzmir'de yaşıyorlar. Fırsat buldukça köyümüze geliyoruz akraba ziyareti yapıyoruz. Onların desteği benim için çok önemliydi. Bir kez Denizliden bir sporcu buraya uçmuş ve Şuhut'a iniş yapmış. Ama o da fazla bilinen bir şey değil. Benim yaptığım Şuhut'tan kalkış yapmam itibariyle bir ilki teşkil ediyor. Tabi bu uçuşların belli de maliyeti var. 10-14 bin lira aralığında paraşütün maliyetini sponsorlarla çözüyoruz. Bu arada Şuhut ilçesinden bir sponsor bulabilirsem çok memnun olurum. Bu konuda destek bulursam çok mutlu olacağım. Özellikle Zafer haftasındaki etkinliklerde bu paraşütle ve organize edilebilirse üniversitelerin paraşüt kulüpleriyle Şuhut semalarında çok güzel görüntüler izletebiliriz. Hatta hedeflerim arasında çok sayıda paraşütçünün bu hafta içinde belli bir günde sembolik de olsa bir gösteri yapması da var'' dedi.