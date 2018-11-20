Şuhut'ta bordür ve renkli taşlarla çevre düzenleme çalışmaları

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatları ile ilçe merkezi ve yaya geçit güzergahlarında bordür ve renkli taşlarla çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Şehir kültürünün yerleşmesinde, daha güzel, estetik ve yaşanılır mekanların elde edilmesinde önemli bir yere sahip olan renkli taşlar, günümüz modern şehir dokusunun oluşması için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Şuhut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden renkli taşların yer aldığı çevre düzenleme çalışmaları ekipmanların özverili çalışmaları ile beraber devam ediyor. Şehir içi yollarda ve tretuar kaplamalarda çarşı merkezimizde yıllarca bozulmadan kullanabileceğimiz alanlarda muhtelif renk seçenekleri ile mekanları canlandıran çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtildi.