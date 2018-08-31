Şuhut’ta bozuk yollar onarılıyor

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatıyla sezonun başında başlatılan yol yenileme çalışmalarında mutlu sona yaklaşılıyor. Başkan Bozkurt konuyla alakalı açıklamalarında, "Hava şartlarının normale dönmesiyle başlayan çalışmalarımız neticesinde bugüne kadar yaklaşık 60 bin kilometre cadde ve sokaklarımızda parke yenileme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alan için ihale yaptık. Sadece bu yıl içerisinde yaklaşık 130 bin metrekarelik alanda yol çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yol yenileme çalışmalarının yanı sıra yaklaşık 20 bin metre bordür taşı çalışmamızı da gerçekleştiriyoruz" dedi.

Başkan Bozkurt, geçen sene başlatılan doğal gaz hattı çalışmaları sonrasında bozulan yolların da çalışmalarının yapıldığını belirtti. Tüm cadde ve sokaklarda yolların yenileneceğini aktaran Başkan Bozkurt, söz verip yerine getirdiklerini bildirdi.