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Şuhut'ta çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde bulunan parklardaki yeşil alanlarda çim biçme çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde bulunan parklardaki yeşil alanlarda çim biçme çalışmaları devam ediyor.


İlçe merkezinde bulunan parklardaki çim biçme çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince özverili bir çalışma sistemi ile sürdürülüyor. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, devam eden çalışmalarla alakalı yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki yeşil alanları korumaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızı ilçemiz merkezinde bulunan parklardaki yeşil alanlarda çim biçme çalışmalarımız ile gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu bir Şuhut için çalışmalarımıza ilçemizin dört bulvarında devam edeceğiz" dedi.

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