Şuhut'ta çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatları ile devam eden çevre düzenleme çalışmaları Altıgöz mahallesi istikametinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Başkan Bozkurt, çalışmalarla alakalı açıklamalarında, ''Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerince çevre düzenleme çalışmalarımızı ilçemizin dört bulvarında özverili çalışmalarımızla gerçekleştiriyoruz. Şuanda belediyemiz ekipleri doğal gaz çalışmalarından dolayı meydana gelen yol bozuklukları dolayısıyla yeni parke taşı yapım çalışmalarına Altıgöz mahallesi istikametinde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız'' ifadelerine yer verdi.