Şuhut’ta çevre temizliği çalışmaları devam ediyor

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatları ile ilçe genelinde devam eden çevre temizliği çalışmaları temizlik işleri birimi personelleri tarafından hummalı bir çalışma sistemi ile gerçekleştiriliyor. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt çalışmalarla ilgili açıklamalarında, "İlçemizi tertemiz bir çevre dostu şehir haline getirmek için çalışmalarımızı ekiplerimizle beraber ilçemiz genelinde gerçekleştiriyoruz. Belediyemiz temizlik işleri birimi şu anda çalışmalarını özveri içerisinde gerçekleştiriyor. Biz Şuhut Belediyesi olarak ilçemizi temiz ve sağlıklı alanlar haline getirmeye çalışacak, çevre dostu bir Şuhut Belediyesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.