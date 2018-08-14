Şuhut’ta çiçekler açıyor

Zaferyolu Kültür ve Sanat Etkinlikleri öncesinde ilçeyi çiçeklerle güzelleştiriyor.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatları ile ilçe çarşı merkezini çiçeklerle güzelleştirme çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hummalı çalışmalarına devam ediyor. Başkan Bozkurt çalışmalar ile ilgili açıklamalarında, "İlçemizi 14. Zaferyolu Kültür ve Sanat Etkinlikleri öncesinde çiçeklerle güzelleştiriyoruz. Çalışmalarımızı sürdüren Park ve Bahçeler ekiplerimize bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyor çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.