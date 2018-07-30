Şuhut’ta çim biçme çalışmaları tam gaz devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar Şuhut Belediyesi akaryakıt istasyonu istikameti, Şuhut-Afyonkarahisar yolu istikameti ve Sazan Sokak’ta devam ediyor. Cadde ve sokaklarda devam eden çalışmalara ilişkin açıklama yapan Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, "Daha temiz bir Şuhut için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlçemizi yemyeşil alanlar haline getirerek daha yeşil bir Şuhut ilçemiz için elimizden gelen çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bizler milletimizin daha güzel bir ortamda yaşam şartlarını sağlamak için buradayız. Bunun için belediyemiz ekipleri ile beraber hummalı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.