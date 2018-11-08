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Şuhut'ta Demokrasi Meclisi ilçe temsilcisi seçimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Demokrasi Meclisi ilçe öğrenci temsilcisi seçimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Demokrasi Meclisi ilçe öğrenci temsilcisi seçimi yapıldı.


Şuhut Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen seçime ilçe merkez okullarında temsilci seçilen öğrenciler katılım sağladı. Okul temsilcisi öğrencilerin kendilerini tanıtması ile başlayan seçimde 5 aday seçim atmosferini yaşadı. Yapılan oylama sonucunda Karaadilli Çok Proğramlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Oğuzhan Arıkan ilçe temsilciliğine seçildi.


Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen Demokrasi Meclisi ilçe temsilcisi seçimi sonucunda Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, seçimi kazanan öğrenciye başarılar diledi.

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