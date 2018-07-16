Şuhut’ta demokrasi nöbetine vatandaşlar akın etti

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Şuhut’ta demokrasi nöbetiyle devam etti. Demokrasi nöbetine Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ak Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Şevik ve binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda kurulan sahnede Kuran-ı Kerim tilaveti dinledi. Herhangi bir parti bayrağının olmadığı alanda, Türk Türk bayrakları ile meydan kırmızı beyaza büründü.

Daha sonra Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı’nın Kuran tilaveti ile başlayan Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilahi dinletisi, semazen gösterisi ve Kuran Tilaveti vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. İlim ve Kültür Merkezi Kuran Kursu hafız öğrencilerinin ilahi ve Kuran-ı Kerim tilaveti Şuhut’lu vatandaşlar tarafından takdir topladı. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe’nin günün anlam ve önemine binaen konuşması ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sona erdi.