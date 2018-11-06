Şuhut'ta emniyet kemeri ve kask uygulaması

Şuhut Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların karayollarında güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak, meydana gelen trafik kazalarını azaltmak, trafik kazaları nedeniyle meydana gelebilecek can kaybını ve ekonomik kayıpları önlemek amacıyla rutin kontrol gerçekleştirdi. İlçe merkezinde gerçekleştirilen emniyet kemeri ve kask uygulamasında sürücüler yapılan uygulamalardan dolayı trafik ekiplerine teşekkürlerini sundu.