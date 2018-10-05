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Şuhut'ta fırın ve marketler denetlendi

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve fırınlarda gramaj ve ürün kontrol denetimi yaptı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve fırınlarda gramaj ve ürün kontrol denetimi yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrıya Şuhut Belediyesi kayıtsız kalmayarak, belediye zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Belediye zabıta ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan market ve fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi gerçekleştirilerek, vatandaşların mağdur edilmemesi konusunda işletmecilere bilgi verildi. İlçe merkezinde bulunan fırınlarda ekmeklerin gramajları kontrol edilerek gerekli denetimler gerçekleştirildi.

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