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23 Mayıs 2018 17:12

Şuhut’ta fırınlara sıkı denetim

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ekmek ve pide fırınlarında hijyen, gramaj ve yumurta kontrol denetimlerine başladı.

Şuhut’ta fırınlara sıkı denetim

23 Mayıs 2018 17:12


Şuhut Belediyesi zabıta ekipleri ekmek ve pide fırınlarında gerekli denetimleri yaparak temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, çıkan ekmek ve pidelerin gramajlarının doğru ölçüde olup olmadığını ve genel temizlik ve ekmek fiyatlarının kontrolünü gerçekleştirdi.


Şuhutlu hemşehrilerinin sağlığını korumak için fırınlarda rutin kontroller yaptıklarını ifade eden Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ’’Hemşehrilerimizin daha iyi kaliteli hizmet alabilmeleri, sağlıklı ve temiz ekmek ve pide yiyebilmelerini sağlamak için Şuhut ilçemizde rutin olarak denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ramazan-i Şerif ayının gelmesi dolayısıyla bu mübarek günlerde denetimlerimizi biraz daha sıklaştırdık. İlçemizde vatandaşlarımızın talep ve şikayetleri doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirerek özellikle ekmek ve pide fırınlarında gramaj hijyen ve yumurta kontrollerini halkımızın sağlığı için gerçekleştiriyoruz’’ diye konuştu.


Kurallara uymayan fırın ve imalathanelerin tamamını istenilen standartlara getirmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kurallara uymayan halkın sağlığını hiçe sayan işletmelere ise gerekli cezalar uygulandı.




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