Şuhut’ta gazi ve şehit ailelerine iftar

Şuhut İlçe Kaymakamlığı tarafından gazi ve şehit ailelerine iftar yemeği verildi. Şuhut Belediyesi Şelale Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar programına; Şuhut Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut AK Parti Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Baş Jandarma Komutanı Ümit Şevik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Malul Gazi İsmail Kumartaşlı, protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Oruçların açılmasının ardından Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı’nın Kuran Tilaveti ile devam eden iftar programı yapılan dua ile son buldu.