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13 Mayıs 2018 17:01

Şuhut’ta Hamza Şeyh Dede’yi anma etkinliği

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 24.

Şuhut’ta Hamza Şeyh Dede’yi anma etkinliği

13 Mayıs 2018 17:01

Hamza Şeyh Dede’yi Anma ve Hıdrellez Kültür Bahar Bayramı, Kayabelen köyünde coşkuyla kutlandı.


Şuhut ilçesi Kayabelen köyünde kutlanan Hamza Şeyh Dede’yi Anma ve Hıdırellez Kültür Bahar Bayramı kutlamalarına Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Kayabelen Köyü Muhtarı Kudret Özcan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kayabelen köyü semah ekibi tarafından gerçekleştirilen semah gösterisi, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Daha sonra ses sanatçısı Canan Başkaya, türküleriyle dinleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.




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