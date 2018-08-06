Şuhut’ta haşhaş kapsülü hasadı

Haşhaş üreticileri tarafından toplanan çizilmemiş ve olgunlaşmış haşhaş kapsülleri tek tek parçalanarak içerisindeki tohumları alındıktan sonra arta kalan kapsüller Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) satılıyor. Üreticiler kapsüllerinden ayırdıkları haşhaş tohumlarının bir bölümünü ticarette kullanırken, bir kısmını ise kavurup ezerek gözleme ve çörek yapımlarında kullanıyor.

"Yağışlar bizi de etkiledi"

Haşhaş Kapsülü Üreticisi Serdar Akdemir konuyla ilgili “Toprak Mahsulleri Ofisinde bu seneki haşhaş alımı başlamıştır. Yağış dolayısıyla yüzde 15-20 biraz düşük verim. Buna da şükür alımlar şu anda iyi gidiyor. Çiftçilerimizin mağduriyeti az da olsun gidiyor yani” ifadelerini kullandı.

Haşhaş Kapsülü Üreticisi Meriç Türkeçoğlu ise “Toprak Mahsulleri Ofisinde haşhaş kapsülü alımı başlamıştır. Yağışlardan dolayı verimi azdır. Devletimizin bu yönde çalışmalarını gereğini yapmasını arz ederim” dedi.