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Şuhut'ta huzur toplantısı düzenlendi

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde, Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında huzur toplantısı yapıldı.


Toplantıya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam ve mahalle muhtarları katıldı. Kaymakam Kaya, mahalle muhtarları ile bir süre hasbihal ederek akabinde gündem hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Daha sonra huzur toplantısında; özellikle eğitim-öğretim, asayiş olayları, dolandırıcılık, trafik hizmetleri, düğün ve eğlencelerde silah atılmaması, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler konusunda sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

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