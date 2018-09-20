Şuhut'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İlköğretim Haftası, Zaferyolu İlkokulunda yapılan törenle coşku içerisinde kutlandı.

Törene, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda eğitim camiası katıldı.

2. ve 4. sınıf öğrencilerinin gösterileri izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Daha sonra ikinci sınıf öğrencileri birinci sınıf öğrencilerine bayrağı teslim etti. Tören sonunda Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt tarafından öğrencilere çiçek takdim edildi. Törenin bitiminin akabinde ise Zaferyolu İlkokulu yönetimi tarafından protokol üyelerine ilçenin yöresel lezzeti olan Keşkek ikramında bulunuldu.