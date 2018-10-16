Şuhut'ta jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bir miktar uyuşturucu madde ve 2 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Şuhut ilçesinde düzenlenen operasyonda, toplam bin 27 gram kubar esrar maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.