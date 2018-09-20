Şuhut'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Her hafta rutin olarak Afyonkarahisar'ın tüm ilçelerinde düzenlenen kan bağışı kampanyası Şuhut ilçesinde de yapıldı. Kızılay Kan Bağış Merkezi ekibi, Şuhut'ta düzenlediği kan bağışı kampanyasından oldukça memnun ayrıldı.