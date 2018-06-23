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23 Haziran 2018 11:20

Şuhut’ta kınalı kuzular asker gecesinde moral depoladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, 98/3 tertip askere gidecek 170 asker adayı için şehit babalarının da katıldığı bir eğlence düzenlendi.

Şuhut’ta kınalı kuzular asker gecesinde moral depoladı

23 Haziran 2018 11:20


Şuhut Belediyesi düğün salonunda düzenlenen asker eğlencesine; Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ak Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, Şuhut Ak Parti ilçe yöneticileri, çok sayıda asker adayı ve aileleri katıldı.


Asker ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı eğlencede, omuzlarına ay yıldızlı şal takan asker adaylarına kına töreni yapıldı. Kına kuzularının ellerine anne ve protokol üyeleri tarafından yakıldı. Kına merasimi esnasında bir taraftan gençler halay çekip eğlenirken bir taraftan da aileleri tarafından duygulu anlar yaşandı.Ses Sanatçısı Hüseyin Kağıt eşliğinde doyasıya eğlenen gençler,vatani görevlerini yerine getirmeden önce moral buldu.




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