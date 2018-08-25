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25 Ağustos 2018 15:08

Şuhut’ta Kültür ve Sanat Şenliği hazırlıkları tamamlandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 25 Ağustos Zafer haftası dolayısıyla her sene geleneksel olarak kutlanan Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında yapılacak etkinler için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Şuhut’ta Kültür ve Sanat Şenliği hazırlıkları tamamlandı

25 Ağustos 2018 15:08


Şuhut Belediyesi tarafından ilçenin dört bulvarı bayraklarla ve afişlerle donatıldı. Milli Parklar Afyonkarahisar Müdürlüğü tarafından ise İlçe Şehir Stadyumunda sahne kurulum çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.




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