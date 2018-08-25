» Şuhut'ta Kültür Ve Sanat Şenliği Hazırlıkları Tamamlandı
25 Ağustos 2018 15:08
Şuhut’ta Kültür ve Sanat Şenliği hazırlıkları tamamlandı
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 25 Ağustos Zafer haftası dolayısıyla her sene geleneksel olarak kutlanan Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında yapılacak etkinler için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.
Şuhut Belediyesi tarafından ilçenin dört bulvarı bayraklarla ve afişlerle donatıldı. Milli Parklar Afyonkarahisar Müdürlüğü tarafından ise İlçe Şehir Stadyumunda sahne kurulum çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.