Şuhut’ta Mevlid Kandili huşu içerisinde geçti

Mevlid Kandili Şuhut ilçe Müftülüğü’nün tertip ettiği bir programla Şuhut merkez Büyük Camide akşam ile yatsı namazı arasında idrak edildi. Din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı’nın Mevlid Kandilinin anlam ve önemi, nasıl ihya edilmesi, birlik ve beraberliğin önemi ile ilgili sohbetler ile devam etti.

Şuhut Büyük Cami’de yatsı ve akşam namazı arasında idrak edilen Mevlid Kandili yapılan dua ile sonlanırken, ilçede bir çok vatandaş gece boyunca da camilerde ibadet etti.