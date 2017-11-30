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30 Kasım 2017 13:53

Şuhut’ta Mevlid Kandili huşu içerisinde geçti

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde Mevlid Kandili dolayısı ile vatandaşlar camilere akın ederek gece boyunca ibadet etti.

Şuhut’ta Mevlid Kandili huşu içerisinde geçti

30 Kasım 2017 13:53


Mevlid Kandili Şuhut ilçe Müftülüğü’nün tertip ettiği bir programla Şuhut merkez Büyük Camide akşam ile yatsı namazı arasında idrak edildi. Din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.


İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı’nın Mevlid Kandilinin anlam ve önemi, nasıl ihya edilmesi, birlik ve beraberliğin önemi ile ilgili sohbetler ile devam etti.


Şuhut Büyük Cami’de yatsı ve akşam namazı arasında idrak edilen Mevlid Kandili yapılan dua ile sonlanırken, ilçede bir çok vatandaş gece boyunca da camilerde ibadet etti.




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