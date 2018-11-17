Şuhut'ta mevsimin ilk karı yağdı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

Türkiye'nin çoğu şehrinde olduğu gibi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Mevsimin ilk karının ardından kent beyaz örtüyle kaplanırken, park alanlarında ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışı çoğu vatandaş tarafından mutlulukla karşılanırken, pazar esnafını ise olumsuz etkiledi. Kar yağışının tadını çıkaran Recep Avcı isimli vatandaş, "İlçemize bugün mevsimin ilk karı yağdı. İnşallah bu kar mahsullerimize bereketli olacak. Havalarının soğuması nedeniyle insanlar birbirine daha çok sarılacak" dedi.

Pazar esnafı Çetin Bulut ise, "Şu anda kar yağıyor. Biz Konya'dan geldik. Maşallah bugün kırk bin kere hava bereketli. Tezgahı beklerken toparlandık. Bugün yollar kapanacakmış kar nedeniyle. Hemen memleketimize doğru yola çıkacağız inşallah" şeklinde konuştu.