Şuhut’ta muhtarlar toplantısı yapıldı

Mehmet Boztepe başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleşti.

İlçe Halk Eğitim Merkezi binasındaki toplantıya, Kaymakam Boztepe’nin yanı sıra Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Şuhut ilçesine bağlı köy ve mahalle muhtarlarına yönelik olarak, İmar Barışı ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Daha sonra toplantıda, kamu hizmetlerinin yürütülmesi konusunda yaşanan aksaklıklar, yeni uygulamalar, yatırımlar ile ilgili muhtarlara bilgi verildi. İlçe merkez ve köy muhtarlarının sorunları dinleyen Kaymakam Boztepe ve Başkan Bozkurt tarafından gerekli notlar alındı. İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, karşılaşılan problemlerin çözümü için gerekli girişimlerin ve koordinasyonun sağlanacağını ifade etti.