Şuhut'ta öğrenciler ebru sanatı ile tanıştı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu öğrencileri ebru sanatı ile tanıştı.

Ebru Sanatı Eğitmeni Ömer Faruk Barış eğitmenliğinde öğrenciler ebru sanatı ile tanışmanın heyecanını yaşadı. Usta Öğretici Barış tarafından öğrenciler ve öğretmenlere sınıflarda ebru sanatı tanıtıldı. Ebru sanatının minik öğrencilerce tanınması amacıyla sürekli miniklerle bir araya geldiğini ifade eden Usta Öğretici Ömer Faruk Barış sanatın önemli bir değere sahip olduğunu ifade etti.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu öğrencileri ebru sanatı ile kendi eserlerini çıkarmanın sevincini yaşadı. Minik öğrenciler ebru sanatı ile daha önce tanışmadıklarını sadece ebru sanatını televizyonlardan gördüklerini yapmış oldukları birbirinden güzel eserlerden büyük bir zevk aldıklarını tekrar böyle güzel bir faaliyete katılmak istediklerini belirttiler.

Etkinlik sonunda Okul Müdürü Ahmet Kaplan, Usta Öğretici Ömer Faruk Barış'a emeklerinden dolayı teşekkürlerini ifade ederek günün anısına teşekkür belgesi takdim etti.