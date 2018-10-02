Şuhut'ta öğrencilerin kütüphane sevinci

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri rehber öğretmenleri Serdal Paltacı rehberliğinde ilçede bulunan kütüphaneleri gezdi.

Kütüphaneleri gezen 3-B sınıfı öğrencileri kütüphane yetkililerinden bilgiler alarak kütüphaneleri ve kitapları çok sevdiklerini ifade etti. Daha sonra rehber öğretmenleri Serdal Paltacı rehberliğinde öğrenciler kütüphane gezisin tadını çıkardı.

Öğretmen Serdal Paltacı, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Öğrencilerimizin bilgi kapasitelerini artırmak ve de kütüphanelerde araştırma arge özelliklerini geliştirmek kapsamında güzel bir kütüphane gezisi düzenledik. İnanıyorum ki bu gezinin öğrencilerimize çok faydası olacak. Çünkü öğrencilerimizin eğitim kapsamında kitap okumalarını geliştirmek ve kütüphanelerimize alıştırmak, sevmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz'' ifadelerine yer verdi.