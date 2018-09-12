Şuhut'ta okul öncesi güvenlik toplantısı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe başkanlığında okul öncesi güvenlik toplantısı yapıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve çok sayıda eğitim görevlisi katıldı.

Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe başkanlığında gerçekleştirilen okul öncesi güvenlik toplantısında İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ilçedeki sorunlara değinerek özellikle okul servislerinde oluşan sorunları ifade etti. Yassıkaya daha sonra okul servislerinin sorunlarına bir çözüm bulunmasını isteyerek açıklamalarını sonlandırdı.

İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ise ilçe okullarında öğrencilerin daha güvenli olmalarını sağlamak için önlemlerin artırılmasına değindi. Kaymakam Boztepe ilçe okullarında öğrencilerin sigara ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara karşı önlemlerin alınacağını ve bunun için bir an önce çalışmaların daha geniş kapsamda yapılacağını ifade etti.

Toplantı eğitim görevlilerinin sorunlarını dile getirmesi ile soru cevap şeklinde devam etti.