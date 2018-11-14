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Şuhut'ta okul taşıtı sürücülerine seminer

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Şuhut Jandarma Komutanlığı 20.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut Jandarma Komutanlığı 20. Jandarma Trafik Timi tarafından okul taşıt servis sürücülerine yönelik seminer düzenlendi.


İçişleri Bakanlığı tarafından "İyi Dersler Şöför Amca" adlı proje kapsamında Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen seminere, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, 20. Jandarma Trafik Tim Komutanı Uzman Jandarma Mustafa Alemdağ, Uzman Jandarma Mehmet Korkmaz, okul müdürleri, okul servis sürücüleri katıldı. Seminere katılan okul taşıt sürücülerine belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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