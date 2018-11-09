Şuhut'ta Organ Bağışı Haftası

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası nedeniyle talep kabul standı açıldı.

Şuhut Devlet Hastanesi 1. katında kurulan Organ ve Doku Bağışı standında Bağış Koordinatörü Hemşire Özge Ürer tarafından vatandaşlara bilgi veriliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Alaşan, organ bağışının önemini anlatarak, "Ülkemizde 25 binden fazla hasta bağış bekliyor, 25 bin aileden birinin umudu olmak bizim elimizde" dedi.

“HASTA İNSANLARA YAŞAMA UMUDU OLMAK ELİMİZDE”

Yurdumuzda 3-9 Kasım tarihlerinin organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Organ ve Doku Bağışı Haftası olarak kutlandığını kaydeden Alaşan, “İçerisinde bulunduğumuz bu hafta nedeniyle hastanemiz giriş katında stant açtık. Standımızda personelimiz ve hastalarımız başta olmak üzere gelen herkese organ bağışının hukuki ve tıbbi yönü hakkında bilgi veriyoruz, toplumumuzu bilinçlendiriyoruz. Tabi bu konuda vatandaşlarımızda önyargı mevcut. Ülkemizde yaklaşık 28 bin hasta organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyor. Bu insanlara yaşama umudu olmak, yaşam sevinci aşılamak bizlerin ellerinde. 28 bin hasta demek 28 bin aile demek. Bir aileye umut olmak elimizde. Organ bağışının yaygınlaşması ve toplumun bu konuda bilinçli hale getirilmesi için Sağlık Bakanlığımızca Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi oluşturulmuştur ve bu sistem ile organ dağıtımı en adaletli ve şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Vatandaşlarımızı standımıza davet ediyoruz. Bu hafta haricinde de yılın her günü organ bağışı talepleri hastanemizde mümkündür. Bağışlanmış bir organ başarılı bir nakilden sonra gerçek bir yaşam armağanıdır” dedi.

“BİZİM DE BÖYLE BİR İHTİYACIMIZ DOĞABİLİR”

Standa gelerek organ bağışı talep formu dolduran Şuhut Adliyesi Zabıt Katibi Hüseyin Ertuğrul Özaşkın şöyle konuştu:

“Bu dünyada yapılabilecek en büyük iyiliklerden biri organ bağışıdır. Uzun zamandır aklımdaydı ancak fırsat bulup başvuramamıştım. Kısmet bugüneymiş. Organlarımın tamamını bağışlamaya hazırım. Umarım birkaç kişinin hayata tutunmasına vesile oluruz. Bir gün bizim de organ organlarımızdan birisi işlevini yitirebilir. Olmamasını dileriz bizim de böyle bir ihtiyacımız doğabilir.”

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Alaşan ve Hastane Müdürü Deniz Karakaş da talep formu doldurarak organlarını bağışladılar. Taleplerin kabulünden sonra bağışçılara Sağlık Bakanlığı Doku ve Organ Bağışı Kartı verildi.