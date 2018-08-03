Şuhut’ta oyun parkları yenileniyor

Şuhut Belediyesi yaşanabilir, sürdürülebilir ve modern bir Şuhut için geleceğin mimarı olacak çocukların ilgisini çekecek zamanlarını geçirmesi için parkları yeni nesil oyun grupları ile donatıyor. Belediye ekipleri tarafından zemin düzenleme çalışmaları devam eden Cumhuriyet Parkında oyun konsolları kurulmadan önce temel çalışmalar hızla sürdürülüyor.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt çalışmalar ile ilgili bir açıklama yaparak ifadelerinde, "Klasikleşmiş salıncak ve kaydırakların bulunduğu parklarda çocuklarımızın ilgisini çekecek birbirinden farklı oyun gruplarının yer aldığı park alanları oluşturuyoruz. Çocuklarımız sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar aileleri ile birlikte vakit geçirebilecekleri parklarımızda bulunan oyun konsollarını ayrıca yeniliyoruz. Çocuklarımızı telefon, tablet ve elektronik ortamlardan uzak tutarak enerjilerini atabilecekleri parklarımızı daha modern oyun grupları ile donatmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.